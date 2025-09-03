「朝にサプリメントを飲んだかどうかわからなくなってしまった」「おとといの夜、何を食べたか、もう思い出せない」記憶の衰えを実感するたび、「もしかしたら認知症かもしれない」とあせる読者世代は多い。「日常生活のなかで、物忘れや忘れ物があまりにも増えてきてしまったため、病院に行くか悩んでいる人もいるでしょう。でも安心してください、忘れたことを自覚しているケースは認知症ではありません。ただ『スマホ認知症』に