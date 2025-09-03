お笑いタレントのにしおかすみこが3日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。2日に行われた参院選大敗の総括をする自民党両院議員総会をめぐり、「どなたが私たちの生活を真剣に考えてくださっているんですか」と呆れた様子で語った。「党内のあり方を考えるのも大事だとは思うんですけど、総理がどなたであってもよくて。それよりもお米の問題とか、ガソリンの暫定税率とか、減税とか、私た