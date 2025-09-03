画像は「人妻の唇は缶チューハイの味がして」のページ（https://yanmaga.jp/comics/人妻の唇は缶チューハイの味がして）より 【48本目5「離島の巫女人妻の唇は…」】 9月3日 公開 講談社9月3日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の48本目5「離島の巫女人妻の唇は…」をヤンマガWebにて公開した。 「人妻の唇は