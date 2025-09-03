サウジアラビアの名門アル・ヒラルが現地９月２日、トルコの若手DFユスフ・アクチチェクと４年契約を結んだと発表した。2006年生まれのアクチチェクは、トルコ国内のみならず欧州全体から注目されている19歳だ。世代別代表の常連で、名門フェネルバフチェのユースを経て、2023-24シーズンにトップチームデビューを果たす。昨季は準レギュラーとして20試合に出場した。今夏のマーケットでも関心を集めていた俊英のアル・ヒラ