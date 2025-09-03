俳優の仁科克基（43）が2日、自身のインスタグラムを更新。歯科衛生士でタレントの西原愛夏（29）と、昨年11月に誕生した長男とのスリーショットを披露した。この日、誕生日を迎えた仁科は「43歳になりました！」と報告。「初めての家族3人で迎えた誕生日」とつづった。「去年はまだチビはお腹の中に居たんだなぁーとか思ってなんか感慨深いものがありました」としみじみ。「沢山のお祝いメッセージこの場をお借りして…