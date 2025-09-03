エドワード・ヤン監督作『ヤンヤン 夏の想い出』の4Kレストア版が、12月9日に公開されることが決定した。 参考：エドワード・ヤン監督作『ヤンヤン 夏の想い出』4Kレストア版がカンヌに日本公開も決定 2000年に公開されたエドワード・ヤン監督の『ヤンヤン 夏の想い出』。今回のレストア版は、第78回カンヌ国際映画祭カンヌクラシック部門のオープニング作品として上映された。 学生のヤンヤン