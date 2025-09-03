イトーキが４日ぶりに反発している。この日、研究施設領域を主力事業とし半導体製造装置事業も展開する子会社ダルトンが、アスカテクノロジー（東京都瑞穂町）から半導体製造装置事業を譲受したと発表しており、好材料視されている。 ダルトンが１００％子会社ＡＤテクノロジーズを設立し、アスカテクノロジーの半導体製造装置に関する設計・製造・販売・保守事業を継承する。アスカテクノロジ