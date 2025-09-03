午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９６２、値下がり銘柄数は５９１、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ゴム製品、パルプ・紙、鉄鋼など。値下がりで目立つのは銀行、機械、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS