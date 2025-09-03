スギホールディングスは堅調。２日取引終了後、子会社を通じて、バンコクを中心に薬局事業やクリニック事業等を展開するＢＬＥＺＡＳＩＡとタイに合弁会社を設立したと発表した。同国内における事業の推進や拡大を図るとともに、ミャンマーやラオスなど、周辺のアセアン加盟国への事業拡大にも挑戦していくという。 出所：MINKABU PRESS