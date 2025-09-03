首相官邸に入る石破首相＝3日午前地方創生の実現に向け、石破茂首相が全国の知事と来週、3回にわたり官邸で懇談会を開く方向で調整していることが3日、政府関係者への取材で分かった。政府は年内に具体的な施策を明記した総合戦略を策定する方針で、首相自ら地方の実情を知る知事から意見を聞き、戦略に反映したい考えだ。懇談会では、人口減少対策や東京一極集中の是正、子育て施策の充実化、公共交通の維持、産業創出など幅