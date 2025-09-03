北海道産じゃがいもの栽培に地球温暖化対策が待ったなしの状態となっている。8月29日、北海道・十勝の畑（河西郡芽室町）で開催された2025年北海道産じゃがいもの収穫を祝うセレモニーでカルビーポテト社の田崎一也社長が明らかにした。「24年が大豊作、23年が豊作と過去20年の中で1番目・2番目と収穫が多い年が続いたが、今年は少し厳しい年になりそうだ。高温と干ばつに見舞われ、特に6月・7月と一番雨が降ってほしいとき