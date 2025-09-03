上白石萌音が自身のInstagramを更新し、絢香の「Wonder!」MV撮影時のオフショットを投稿した。 【写真】絢香のMVで共演した子役の高取青依良と一緒に笑顔でピースする上白石萌音 ■絢香のニューアルバム『Wonder!』のタイトル曲のMVに出演 9月3日発売の絢香のニューアルバム『Wonder!』。タイトル曲「Wonder!」のMVが、発売日前日に公式YouTubeチャンネルにて公開された。上白石は、子役の高取青依良と出演し