ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「1番DH」で先発出場。3回表の第2打席に今季46号アーチ、7回表の第4打席に二塁打、最終回の第5打席には適時二塁打を放ち、8月8日（同9日）以来の猛打賞を記録した。接戦となった試合は、ドジャースが大谷の一打で最終回に反撃を見せるも一歩及ばず。7－9で惜しくも敗れている。 ■初回4失点から追いつくシ