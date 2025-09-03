テクサーとシステムズ・デザインは、展示会運営と営業活動を革新するAI統合ソリューション「AiMeet AI Insight」を共同開発しました テクサー／システムズ・デザイン「AiMeet AI Insight」  テクサーとシステムズ・デザインは、展示会運営と営業活動を革新するAI統合ソリューション「AiMeet AI Insight」を共同開発。2025年9月に開催される「国際物流総合展2025 第4回 INNOVATION EXPO」(東京ビッグサイト)において