3日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝148円86銭前後と、前日午後5時時点に比べ19銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円13銭前後と3銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース