右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手（23）が2日（日本時間3日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として、敵地でのアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発。4度目のリハビリ登板で復帰後最多の5回69球を投げ、3安打2四死球2三振4失点だった。初回2死後、相手3番に死球を与え、4番の左打者コールに94.5マイル（約152.1キロ）の直球を右中間へ運ばれて2点を先制された。