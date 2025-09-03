Snow Manが28日、韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」に出演、新曲「カリスマックス」英語版を初披露し話題になっている。【もっと読む】フジテレビから50億円賠償請求されても…港浩一氏と大多亮氏は“自腹”を切らない？ 専門家が解説ダイジェスト版で披露する日本の音楽番組と違い、韓国ではフルコーラスで演奏。カメラワークがクオリティーが高く斬新で、さらに番組公式YouTubeでは各人をフォーカスした「チッケム」映像を公開