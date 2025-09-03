先月28日、フジテレビが港浩一前社長（73）と大多亮元専務（66）に50億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したと発表。この件で注目を集めているのが、中居正広氏（53）への提訴の有無についてだ。23年6月に中居氏と同局元女性アナウンサーの間でトラブルが発生した際、港氏と大多氏は人権侵害の可能性があると報告を受けながらも適切な対応をしなかったとされている。【もっと読む】中居正広氏に新事実報道！全否定した“性暴