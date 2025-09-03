３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／周荻瀟）【新華社北京9月3日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は3日、北京で開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説を行い、次のように述べた。各国と各民族は平等に相接し、仲睦ましく付き合い、助け合ってこそ、共同の安全を維持し、戦争の根源を断ち、歴史