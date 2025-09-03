プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがベルギーのアントワープからGKセネ・ラメンズを獲得した。ラメンズは23歳と若いベルギー代表GKで、今後はアンドレ・オナナらとポジションを争うことになる。新GKを迎え入れたユナイテッドだが、ラメンズ以外にも獲得候補はいた。アストン・ヴィラのエミリアーノ・マルティネスがそうで、プレミアでの経験値を考えれば彼を獲得すべきだったとする意見もある。しかし、『Mirror』によ