【モデルプレス＝2025/09/03】元NMB48でモデルの吉田朱里が9月3日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】吉田朱里、ふっくらお腹際立つタイトワンピ姿◆吉田朱里、ふっくらお腹際立つワンピ姿披露9月2日に第1子妊娠を発表した吉田は、「たくさんのあたたかいメッセージ ありがとうございます」とファンに感謝。現在の体調や今後の仕事についてつづったのち、「気づけばお腹が