Stray Kidsのリノが、洗練されたオーラで会場を魅了した。【写真】Stray Kids・リノ、GUCCIの“顔”に！9月2日、ソウル江南（カンナム）区・清潭洞（チョンダムドン）で開催された、ラグジュアリーブランド「GUCCI（グッチ）」のイベントにリノが出席した。今年6月にGUCCIのグローバル・ブランドアンバサダーに就任したリノは、この日も端正なビジュアルと気品あふれるスタイルで視線を独占した。チャコールグレーのスーツに透け感