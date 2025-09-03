ハワイ発の便に乗務する予定だった日本航空の機長が社内規定に反して前日に飲酒し、運航に最大18時間の遅れが出ました。日本航空によりますと飲酒したのは現地時間先月28日のホノルル発中部国際空港行きの便を運航予定だった機長で、前日にホテルの部屋でビール3本を飲み、運航当日、体調不良を訴え飲酒を申告したため乗務を取りやめました。この影響でホノルル発日本行きの3便が最大18時間ほど遅れました。飲酒トラブルが相次いだ