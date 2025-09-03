俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、違法薬物に関連した容疑で警視庁に逮捕されたことが3日、関係者への取材で分かった。清水容疑者は、13歳だった12年の映画「震動」でデビューした。一見、無機質に見えながら強い目力を持ち、独特の存在感ある演技で10代前半から頭角を現し、14年の映画「渇き。」（中島哲也監督）で演じた、いじめられっ子役の芝居が評判を呼び、一躍その名を世に知らしめた。翌15年の「ソロモンの偽証