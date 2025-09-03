双子を妊娠中のタレント・中川翔子が３日までに自身のインスタグラムを更新。おなかの中の双子の一人が逆子であることを明かした。「今日は長ーい健診でした！レントゲンとか採血とか入院説明とかいろいろありあちこち移動して疲れた、、！お腹（なか）にぎゅうぎゅうな双子、左の子は逆子でなんと胸下すぐの！この場所に頭があるから胎動すごいときのは頭突きだった！！ヘッドバットか！やるなあ」と明かした中川。大きくなっ