気象庁の発表によると、日本の南にある熱帯低気圧は、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。この熱帯低気圧は３日にかけて沖縄地方や奄美地方に接近し、４日には九州に接近するおそれがあります。３日午前３時現在、熱帯低気圧は日本の南を１時間におよそ２５キロの速さで北北西に進んでいます。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルです。熱帯低気圧や台風