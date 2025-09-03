グラビアアイドルで女優の牧野澪菜が30歳の誕生日を迎えた2日、自身のインスタグラムで、結婚していたことと、第1子妊娠を発表した。「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様へ」と書き出し、「私事で恐縮ですが、本日30歳の誕生日を迎えるにあたり皆様にご報告があります」としたうえで「私生活では少し前に結婚をし、夫婦として穏やかな日々を過ごしておりましたがこのたび新しい命を授かるこ