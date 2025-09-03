郵便局に並ぶ軽バン＝6月、東京都港区日本郵便が配達員の酒気帯びの有無を確認する点呼業務を適切に実施していなかった問題で、国土交通省が貨物自動車運送事業法に基づき、各地の郵便局約100局を対象に、軽バンなどを一定期間、使用停止とする行政処分案の通知文書を送付したことが3日、関係者への取材で分かった。この問題を巡って国交省は6月、日本郵便が拠点間の輸送などに使うトラックやバン約2500台の貨物運送事業許可を