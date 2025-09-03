【ニンテンドーミュージアム「アートギャラリー」】 9月3日 オープン 任天堂は京都府宇治市小倉町の「ニンテンドーミュージアム」について、9月3日に「アートギャラリー」をオープンした。現在12月分の抽選申し込みを受け付けている。 「アートギャラリー」では任天堂ゲームキャラクターの原画に加え、