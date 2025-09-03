アイドルグループ「日向坂46」元メンバーの井口眞緒さん（29）が、2025年8月31日にインスタグラムを更新。リアルな体重や体型を公開し、ダイエットを宣言した。「目指せ、ビール飲みながら痩せるママ」井口さんは2020年3月に日向坂46を卒業。22年1月に結婚を発表した。22年12月に長女、24年10月に次女の出産を報告している。25年8月31日のインスタグラムでは、「娘の夏休みで1ヶ月間実家に帰省した結果4キロ増量してました...」と