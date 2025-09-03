SEVENTEENの新たなスペシャルユニット、エスクプス×ミンギュのデビュー日が決定した。【写真】エスクプス＆ミンギュ、大谷翔平を観戦？所属事務所PLEDISエンターテインメントは、9月3日0時にエスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』のトレーラー「JOIN OUR VIBE」を公開した。アメリカ・ロサンゼルスで撮影された映像には、自分らしい方法で自由に毎瞬間を楽しむ2人の日常が収められている。パーティーの翌朝、寝起