熱帯低気圧 a 【画像】全国の今後の天気 2025年9月3日10時20分発表 3日9時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    南大東島の南南東約220km中心位置    北緯24度05分 (24.1度)東経132度20分 (132.3度)進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)中心気圧    1006 hPa中心付近の最大風速 &#16