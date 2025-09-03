山形県の最低賃金を審議する会議がきょう開かれ、審議会は現在の時給９５５円から大きく引き上げ、時給を１０３２円にするよう山形労働局長に答申しました。 答申通りに改正が行われれば、県内の最低賃金は、はじめての１０００円超えとなります。 県内の最低賃金の引き上げ額をめぐっては、これまでの議論で労働者側と使用者側の意見がまとまらず、答申は２度の延期と異例の事態となっていました。 なお、今回の答申に異議申し