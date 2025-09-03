8月28日夜、新潟市中央区の住宅で死亡した親子3人の死因について、警察は刺し傷による失血および気胸だったと発表しました。警察は、無理心中を図った可能性もあるとみて捜査しています。 警察によりますと8月28日、新潟市中央区南万代町の住宅の2階リビングで男性(39)と息子(2)と娘(1)の3人が倒れているのが見つかり、その後、搬送先の病院で死亡が確認されました。 9月2日、警察は3人には刺し傷があり、死因が失血および気