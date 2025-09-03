【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 会場：幕張メッセ Grinding Gear Gamesは、9月25日から9月28日まで幕張メッセにて開催されるイベント「東京ゲームショウ2025（TGS）」に、アクションRPG「Path of Exile 2（PoE2）」を出展することを発表した。 「Path of Exile 2」の出展エリアでは、さまざまなアクトから選ばれた15体の手強いボスが次々