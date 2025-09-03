■MLBパイレーツ9ー7ドジャース（日本時間3日、PNCパーク）ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのパイレーツ戦に“1番・DH”で出場し、5打数3安打。7試合ぶりの46号、今季10度目の3安打をマーク。チームは6人の投手陣が8四球とリズムが悪く8失点、投打がかみ合わずに敗戦した。直近10試合で36打数6安打、打率は.174、1本塁打、2打点と調子が上がっていない。ピッツバーグに移動してきたドジャース、大谷はこのPNCパークでは昨季6