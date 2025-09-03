中国外交部の郭嘉昆報道官は9月2日の定例記者会見で、ロシアの一般パスポート所持者に対してビザ免除政策を試行すると発表しました。郭報道官は、「国内外の人的往来をさらに便利なものにするため、中国はビザ免除国の範囲を拡大することを決定した。2025年9月15日から2026年9月14日まで、ロシアの一般パスポート所持者に対してビザ免除政策を試行する。商用や観光、親戚・友人訪問、交流訪問、トランジットで中国を訪れる場合、ロ