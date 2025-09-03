All About ニュース編集部では、8月29日〜9月1日の期間、全国10〜70代の男女232人を対象に、「旅の目的地にしたい道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、「千葉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：ローズマリー公園（南房総市）／24票千葉県南房総市の「道の駅 ローズマリー公園」は、中世ヨーロッパ風の建物が並ぶおしゃれなスポットです。庭園にはローズマ