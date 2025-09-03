○ パイレーツ 9 − 7 ドジャース ●＜現地時間9月2日PNCパーク＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」でフル出場。痛烈な46号ソロを含む3長打2打点をマークしたが、ドジャースは投手陣が乱れナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに競り負けた。衝撃の一発が飛び出したのは3点を追う3回の第2打席。大谷は一死無走者でパイレーツの有望株右腕・チャンドラーと対戦し