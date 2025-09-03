◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー1ヤクルト（2日、京セラドーム）6回1失点で今季5勝目をあげた、巨人の戸郷翔征投手。初回に3者連続フォアボールで満塁としながらも、ゼロで切り抜けたことが大きかったと語りました。「初回あれだけ、悪いピッチングの中、ゼロで抑えられたのは一つよかったかなと思います」また、6回の投げ終わりで阿部慎之助監督とは少し長めの会話。その内容を聞くと、相手バッターの変化球の見逃し方にある気づき