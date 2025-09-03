9月2日も、三重県伊賀市で気温37℃まで上がるなど厳しい暑さになりました。県内では、3日も35℃以上の猛暑が予想され、熱中症に警戒が必要です。2日も県内は強い日差しが照り付け気温が上昇しました。最高気温は伊賀市で37.0℃と体温を上回る危険な暑さになったほか、県内12カ所ある気温観測点のうち8カ所で35℃以上の猛暑日となりました。この暑さの影響で、県内では午後3時半までに9人が熱中症の疑いで救急搬送されています。3日