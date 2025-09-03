20年に一度行われる神宮の式年遷宮が、今年から始まっています。三重県伊勢市にある神宮徴古館では、過去の式年遷宮で作られた「御装束神宝（おんしょうぞくしんぽう）」の一部が公開されています。神宮の式年遷宮では、社殿のほか、神さまのために調える「御装束神宝」などが一新されます。公開されているのは過去の式年遷宮で作られ役目を終えた「鳳凰（ほうおう）などが施された漆塗りの櫛箱と櫛」や「鮮やかな錦が貼られた履（