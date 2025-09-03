三重県教育委員会は、女子児童を盗撮してSNSで共有したとして名古屋市の教員らが逮捕された事件などを受け、教職員による児童・生徒の撮影ルールなど盗撮防止に向けた対策を策定しました。三重県教育委員会が取り決めたルールでは、教職員による児童・生徒の撮影に関しては、原則、学校所有の記録媒体を使用。児童・生徒の命や身体に関わる事故があった際など緊急に撮影の必要がある場合、また、管理職が許可する場合に限り、教職