交通死亡事故が多発していることを受け、三重県は2日、交通死亡事故多発に伴う警報を発令しました。警報の発令はおととし4月以来となります。1日の夜に鈴鹿市内で発生した、交通死亡事故により、三重県内の交通事故による死者は今年に入って38人と去年の同期比で10人増加しています。また、交通事故の死者に占める高齢者の割合は、65.7％と高くなっており、これらの情勢を踏まえ、県民に注意を喚起するため交通死亡事故多発に伴う