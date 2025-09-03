三重県桑名市の60代の女性が、SNSで知り合った人物に株式投資を勧められ、現金約3400万円をだまし取られました。警察ではSNS型投資詐欺事件として捜査しています。調べによりますと、桑名市に住む60代の女性は今年4月末頃、フェイスブックの投資に関する広告サイトを通じて知り合った、投資アドバイザーを名乗る人物らからLINEで株式投資を勧められました。女性はその人物らから「機関口座の運用の仕組みについてはご理解されてい