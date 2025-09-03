日本製鉄は9月2日、経済広報センターが実施する「教員の民間企業研修」に参画し、2025年度は全国3製鉄所6製造拠点で計81人の教員を受け入れたと発表した。研修の様子(大分地区)○研修の概要この研修は、小・中学校などの教員に同社の企業活動への理解を深めてもらい、今後の教育活動に活かしてもらうことを目的としたもの。2025年度の研修は、7月28日の九州製鉄所大分地区(24人)を皮切りに、九州製鉄所八幡地区(6人)、瀬戸内製鉄所