西鉄によると、3日午前9時43分ごろ、天神大牟田線大善寺駅で車両故障が発生した。この影響で同9時56分現在、同線（太宰府線・甘木線含む）に列車遅れが発生している。同日午後0時32分現在、通常ダイヤに復旧した。