後藤真希が10月15日にリリースするデビュー25周年イヤー記念盤となるニューアルバム『COLLECTION』より、「Which? Prod. Giga」「What?」の2曲を9月3日に先行デジタルリリースする。「Which? Prod. Giga」は、ボカロP・Gigaの完全プロデュース楽曲。このトラックは、とにかく気分がアガり勝手に身体が動き出すハイセンスなエレクトリックアッパーサウンドの第一人者・Gigaの紡ぎ出す独創的な世界観が全編に繰り広げられており、後