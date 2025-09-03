グラビアイドル・星名美津紀（29）の『2026年版星名美津紀カレンダー』（9月27日発売／ハゴロモ）の表紙＆中面ビジュアルが公開した。【写真】ビキニ姿で豊満ボディを公開した星名美津紀2012年、15歳でグラビアデビューした星名は、抜群のスタイルと透明感あふれる魅力で一躍人気に。「プロが選ぶアイドルDVD賞」新人賞・MVPを受賞し、写真集・グラビアのほか俳優・タレントとしても幅広く活動する。今回のカレンダーは、2