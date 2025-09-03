大麻を含む植物片を所持したとして、警視庁は３日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優清水尋也容疑者（２６）を逮捕した。ＴＢＳはこの日、清水容疑者が出演する日曜劇場「１９番目のカルテ」（松本潤主演、日曜・後９時）について「出演シーンをカットする方向で進めています」とコメントした。同ドラマは７日に最終回を控えている。清水容疑者は３年目の内科専攻医・鹿山慶太役。「考えても答えが出ないことを考えるのは無駄」